A

lgunas personas se preguntan por qué desapareció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales. Opinan que sería de gran utilidad estos días en que se requiere apoyo para los damnificados de las lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Ya se olvidó que era una sucursal de la cueva de Alibabá. Para los desmemoriados, dos episodios de su existencia:

Las “tandas” de Peña Nieto

En uno de sus más comentados disparates, el ex presidente Peña Nieto propuso a los damnificados del terremoto que afectó a Chiapas en 2017 organizar “tandas” para construir sus casas. Su idea consistía en que tres o cuatro familias reunieran sus recursos en una tanda para hacer una primera casa, y luego otra, hasta levantar todas. El gobierno las apoyaría con 120 mil pesos. ¿Y el Fonden? Pues ahí estaba, pero no tenía recursos.

La panista inhabilitada

María del Carmen Segura Rangel fue la coordinadora de Fonden en el sexenio de Fox. La Auditoría Superior de la Federación encontró en 2005 algunas irregularidades en compras, lo que derivó en su inhabilitación para ejercer un puesto público por 10 años, más una multa de un millón 773 mil pesos. Había incurrido en mal uso de recursos en la adquisición de 20 mil pares de botas y 20 mil impermeables. En su momento se especuló que había desviado dinero a la campaña política de Santiago Creel (perdió).

Hay un seguro, pero insuficiente

El gobierno mexicano tiene contratado un seguro para cubrir desastres naturales por 5 mil 400 millones de pesos, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda. Evidentemente son insuficientes para solventar la reconstrucción de la zona afectada. Será necesario transferir dinero de otras partidas del presupuesto. Habrá que asumir que estamos frente a una pérdida de vidas muy dolorosa y una enorme destrucción de bienes materiales de todo tipo. La presidenta Sheinbaum sigue recorriendo a ras de tierra las zonas más afectadas. Hay desesperación de la gente y protestas porque la ayuda no llega con la rapidez necesaria. Su mensaje es que nadie se quedará sin apoyo.

El Nobel de Economía

El comité otorgó el galardón del Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus estudios sobre el crecimiento económico impulsado por la innovación. Se repartirán el reconocimiento: la mitad será para Mokyr y la otra mitad la dividirán entre Aghion y Howitt. Son malas noticias para nuestros eternos suspirantes. Otra vez quedaron a medio camino Ernesto Zedillo, Agustín Carstens y José Antonio Meade. Son expertos en la creación de pobreza por medio de políticas de no crecimiento de la economía.