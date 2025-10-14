Gaza y la batalla de las ideas

L

a propuesta de paz para Gaza delineada por el imperialismo yanqui, que se daría en pocos días, es una pifia. No hay paz que valga venida o impulsada por el imperialismo, que promueve la guerra, el saqueo y el exterminio; es su naturaleza. El contubernio del gobierno sionista y de Estados Unidos en su afán expansionista los mueve como serpientes. La paz y la autodeterminación de los pueblos son obstaculizados debido a este binomio infernal.

El pueblo palestino ha resistido 77 años, desde que formaron el Estado de Israel. No hay visos de que Netanyahu respete el acuerdo, por lo que los grupos de la resistencia no podrán confiarse ni engañarse con falsos acuerdos imperiales, nazisionistas y compinches aliados.

Importante respuesta organizada se dio en torno a este acuerdo, en la que se vierte el siguiente llamado a la unidad de todas las organizaciones de la resistencia palestina: “Hacemos un llamamiento urgente a la construcción de un frente nacional amplio que incluya a todas las fuerzas palestinas nacionales, progresistas e independientes; un frente que lidere la resistencia popular y nacional, ponga fin a la aborrecida división y trabaje por la restructuración de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en una institución nacional verdaderamente representativa, basada en fundamentos nacionales y revolucionarios”. Si esto se diera, habría avance y esperanza para ese pueblo.

Pese a la incertidumbre generada, hay alegría y congratulación en la población, sobre todo de niños y adolescentes, por el alto a las masacres de todos los días en Gaza. También se esperaría que la paz llegue a Cisjordania y Jerusalén, es decir, que alcance todo el territorio palestino. La solidaridad internacional debe pasar al terreno ideológico y práctico, es decir, ganar la batalla de las ideas.

Luis Langarica A.

Sobre las condiciones de trabajo de los maestros

El docente atraviesa un periodo de profundo estrés, temor y ansiedad, resultado de múltiples presiones sociales, económicas, políticas y culturales, que se reflejan en conductas disruptivas de alumnos, así como en exigencias y reclamos de padres de familia, escasa empatía y acompañamiento de directivos, sobrecarga administrativa y paupérrima retribución económica.

Esto afecta no sólo el desempeño pedagógico, sino también la salud mental, física y emocional del profesorado; genera desgaste, frustración y sensación de insatisfacción personal y profesional. Poco a poco se desvanece el sentido y compromiso con su labor, mientras crece el temor a hablar, a intervenir, a “ser docente”. ¿Qué realización personal cabe esperar si no se dan las condiciones mínimas para favorecerla? La vocación por sí sola no basta cuando el sistema sepulta la motivación y la esperanza.

Es urgente repensar las estructuras educativas y priorizar el bienestar, ya que sin docentes plenos no puede haber educación transformadora.

Itzel Abigail Aguilar Valencia