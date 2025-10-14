E

l presidente estadunidense, Donald Trump, encabezó una gira relámpago por Israel y Egipto para celebrar el acuerdo entre el régimen que encabeza Benjamin Netanyahu y el movimiento islamita palestino Hamas. Para el magnate, la frágil tregua “no es sólo el fin de una guerra”, sino “el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”, que será recordado por las generaciones venideras como “el momento en que todo comenzó a cambiar”. El mandatario estadunidense y los funcionarios que lo acompañaron recibieron 33 ovaciones de pie del primer ministro y los congresistas israelíes, quienes afirmaron que el mundo necesita más Trumps y lo llamaron “el presidente de la paz”, “el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca” y un “gigante” de la historia judía, entre otros elogios tan hiperbólicos como los que el republicano se dispensa a sí mismo.

En las horas de aplausos y sonrisas intercambiados por los funcionarios del gobierno genocida y su mayor valedor no hubo un instante para el lamento por los casi 70 mil palestinos masacrados, el incalculable número que permanece entre los escombros a que se encuentran reducidos 90 por ciento de los edificios en la franja de Gaza ni para los centenares de miles que desfallecen de hambre por el bloqueo de Tel Aviv a toda asistencia humanitaria. No sólo eso: al mismo tiempo que Netanyahu aseguraba a su invitado: “señor presidente, usted está comprometido con esta paz; yo estoy comprometido con esta paz, y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”, las tropas de ocupación israelíes recorrían Cisjordania arrasando las casas de los rehenes palestinos que fueron liberados como parte del acuerdo.