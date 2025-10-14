Ap

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 29

Washington. Organizaciones de noticias, incluyendo The New York Times, The Associated Press y la cadena de televisión conservadora Newsmax, manifestaron ayer que no firmarán un documento del Departamento de Guerra sobre sus nuevas reglas de prensa, lo que hace probable que la administración de Donald Trump expulse a sus reporteros de las conferencias del Pentágono. Esos medios aseguran que la política amenaza con castigarlos por la recopilación rutinaria de noticias protegidas por la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libre expresión. The Washington Post y The Atlantic también se unieron al grupo que no firmará. Las nuevas pautas prohíben el acceso de los periodistas a grandes áreas del Pentágono sin escolta y dicen que el secretario Peter Hegseth puede revocar el acceso a periodistas que pregunten a cualquier persona en el Departamento por información –clasificada o no–que él no haya aprobado para su divulgación.