▲ En Antanarivo, un homenaje a las víctimas mortales de la represión policial en las protestas en esa capital, que exigían la dimisión de su presidente Andry Rajoelina. Foto Afp

Antananarivo. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció ayer que abandonó el país en medio de protestas de jóvenes respaldados por una unidad de élite del ejército, a bordo de un avión militar francés, autorizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Rajoelina indicó, desde un lugar no revelado, que huyó porque “teme por su vida” ante la rebelión militar en proceso en su país, pero no informó sobre su renuncia en un discurso trasmitido por la televisión nacional anoche.

El mandatario, de 51 años, enfrentó durante semanas protestas antigubernamentales encabezadas por la generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012), las cuales alcanzaron un punto de inflexión el pasado sábado, cuando la unidad del Cuerpo de Mando del Personal del Ejército de Madagascar (Capsat), quienes lo llevaron al poder a través de un golpe de Estado en 2009, se unió a las manifestaciones y pidió la dimisión del presidente y otros ministros del gobierno.

Rajoelina denunció que “se estaba llevando a cabo un intento ilegal de tomar el poder” en la isla.

“Me vi obligado a encontrar un lugar seguro para proteger mi vida”, señaló en un discurso, que fue postergado durante horas después de que soldados intentaron tomar el control de los edificios de la emisora estatal, de acuerdo con la oficina del presidente.

La emisora informó que un helicóptero trasladó al mandatario desde la capital, Antananarivo, a la isla de Santa María, en la costa este de Madagascar, donde abordó un avión militar francés y voló hacia el territorio de ultramar de la Isla Reunión, desde donde, junto con su familia, viajó probablemente a Mauricio o a los Emiratos Árabes Unidos.