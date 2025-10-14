Lilian Hernández y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 35

Ante la preocupación por la violencia, hostigamiento y criminalización en Chiapas, las organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Espacio OSC) demandaron al gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez, establecer acciones inmediatas “y efectivas” para proteger la integridad de dichos ciudadanos.

Solicitaron a la fiscalía de Chiapas informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensores y agilizar los procesos judiciales.

También pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitir un informe especial sobre la situación de defensores y reporteros en Chiapas, donde se detallen las quejas presentadas contra funcionarios públicos involucrados en agresiones o violaciones a derechos humanos.

Suman 56 agresiones en al menos 18 meses

Recordaron que entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en la entidad, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por sus labores.