Martes 14 de octubre de 2025, p. 34
Dered Yair N, El Niño Sicario o El Niño Piedra, de 15 años, y José Asunción N, de 37, El Chucho, fueron arrestados por efectivos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca cuando intentaban incendiar una casa en la ranchería Corregidora Ortiz, municipio de Centro, Tabasco.
Durante un recorrido en la zona conocida como La Isla, los uniformados observaron a los sujetos, a los que decomisaron una mochila negra con bolsitas de droga, además una subametralladora Uzi 9 milímetros, así como un cargador con 23 cartuchos útiles.
También se les confiscaron cartulinas con leyendas amenazantes y un teléfono con videos de presuntas víctimas de secuestro, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
En otro hecho, Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo panista de Coxquihui, Veracruz, Lauro Becerra García, fue asesinado ayer en la comunidad La Fábrica, informó la policía. El hombre fue hallado por uno de sus empleados en la entrada de su rancho, confirmó el presidente estatal del PAN Federico Salomón.
Becerra García ganó las elecciones municipales de Coxquihui el 1º de junio, y en ocasiones anteriores él y su familia han sido blanco de atentados. La agresión más reciente ocurrió el 10 de septiembre en su domicilio, con explosivos y drones, pero el alcalde electo no se encontraba allí.
Por otra parte, habitantes de la comunidad Los Molinos bloquearon la carretera Veracruz-Perote para exigir el regreso con vida de Adelina Arcos y su hijo Gael Said, de 31 y 13 años, a quienes se vio por última vez en el municipio de Perote el 10 de octubre.
Los quejosos aseguraron que no hay avances en la investigación de la Fiscalía General del Estado, por lo que decidieron ejercer presión y advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que aparezcan con vida.
De acuerdo con las fichas de búsqueda, Adelina mide 1.45 metros, tiene cabello castaño y pecas en el rostro, mientras el menor cuenta con un lunar en la espalda y también mide 1.45 metros.
En otro hecho, cuatro personas, tres de ellas mujeres, fueron asesinadas a balazos cuando estaban dentro de una camioneta tipo Van en la colonia Loma Bonita, en Nezahualcóyotl, estado de México. El agresor habría acompañado momentos antes a las víctimas, a las que disparó cuando el vehículo se encontraba en marcha, informó la policía municipal.
En Guerrero, un policía municipal de Acapulco fue atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo sobre la calle De los Pinos, junto a un sitio de taxis, por lo que falleció.
En Colima, dos negocios de mariscos fueron incendiados este lunes en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, no se reportaron lesionados, informó la Unidad Estatal de Protección Civil.