De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 34

Dered Yair N, El Niño Sicario o El Niño Piedra, de 15 años, y José Asunción N, de 37, El Chucho, fueron arrestados por efectivos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca cuando intentaban incendiar una casa en la ranchería Corregidora Ortiz, municipio de Centro, Tabasco.

Durante un recorrido en la zona conocida como La Isla, los uniformados observaron a los sujetos, a los que decomisaron una mochila negra con bolsitas de droga, además una subametralladora Uzi 9 milímetros, así como un cargador con 23 cartuchos útiles.

También se les confiscaron cartulinas con leyendas amenazantes y un teléfono con videos de presuntas víctimas de secuestro, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En otro hecho, Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo panista de Coxquihui, Veracruz, Lauro Becerra García, fue asesinado ayer en la comunidad La Fábrica, informó la policía. El hombre fue hallado por uno de sus empleados en la entrada de su rancho, confirmó el presidente estatal del PAN Federico Salomón.

Becerra García ganó las elecciones municipales de Coxquihui el 1º de junio, y en ocasiones anteriores él y su familia han sido blanco de atentados. La agresión más reciente ocurrió el 10 de septiembre en su domicilio, con explosivos y drones, pero el alcalde electo no se encontraba allí.