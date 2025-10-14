Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 34

Tapachula, Chis., Fuerzas de seguridad federales y estatales desplegaron ayer un operativo para detener a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ocasionó varios bloqueos carreteros en diversos puntos de la región frailesca de Chiapas.

Fuentes no oficiales precisaron que las autoridades buscaban a Juan Valdovinos, El Señor de los Caballos, presunto cabecilla vinculado a dicho grupo delictivo, aunque no se confirmó su detención.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que en coordinación con los tres órdenes de gobierno se desplegó un operativo en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

Agregaron que fueron arrestados dos hombres y una mujer, aunque no dieron a conocer sus nombres, y además se decomisaron armas de fuego y vehículos. En los reportes oficiales se informó que durante el despliegue fue atacado el helicóptero artillado Black Hawk del gobierno estatal, por lo que los efectivos repelieron la agresión.

Fuentes de seguridad consultadas revelaron que tras el despliegue de uniformados hubo bloqueos con autos incendiados en las vías a Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Villaflores, Ocozocoautla y Chiapa de Corzo. En esos lugares civiles armados colocaron artefactos ponchallantas, bajaron a los conductores y prendieron fuego a tractocamiones, camiones y automóviles.