Martes 14 de octubre de 2025, p. 33

En Poza Rica, un integrante del agrupamiento Topos de México remueve escombros frente a una casa en cuya cerca quedó un automóvil, mientras en Huauchinango decenas de vecinos, junto con voluntarios, rescatistas y efectivos del Ejército buscan a dos personas reportadas como desaparecidas en la colonia Monterrey, luego de que quedaran bajo un alud. Arriba, en el poblado La Máquina, del municipio Francisco Z. Mena, en la Sierra Norte de Puebla, habitantes de la zona cruzan el río Pantepec, que aún tiene una fuerte corriente, para llevar víveres, ropa y enseres a comunidades cercanas ante la ausencia de ayuda oficial, mientras allí mismo personal de la CFE reinstala cables para reparar el suministro eléctrico. Abajo, una vez que se fue el agua en Álamo, Veracruz, los residentes buscan alimentos o algo que les sirva en lo que fue un centro comercial que quedó destruido por la inundación; lo mismo hace un pequeño que recuperó su mochila con útiles escolares inservibles en una vivienda de la sierra poblana.