Martes 14 de octubre de 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio eléctrico a 84.07 por ciento a los 262 mil 847 usuarios afectados por las fuertes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, explicó que en algunos estados la interrupción al suministro eléctrico se realizó de manera controlada, en coordinación con Protección Civil y los gobiernos municipales y estatales, para evitar algún riesgo tanto a los consumidores como al personal electricista.

Detalló que las condiciones climatológicas adversas ocasionaron afectaciones en tres líneas y dos subestaciones de transmisión, tres subestacio-nes, 48 transformadores, 90 tramos de cable conductor y 129 postes.

Asimismo se reportaron perjuicios en la Central Ciclo Combinado Poza Rica y en las hidroeléctricas La Venta, Minas y Cecilio del Valle.

Sin embargo, señaló, 158 centrales generadoras operan de manera normal y en condiciones seguras, lo que garantiza la disponibilidad de la energía eléctrica.