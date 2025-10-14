▲ Elementos de la Marina, durante tareas de supervisión en la carretera Ixtapa de la Concepción-Zacualpan-Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit, dañada por el paso de Raymond. Foto La Jornada

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 32

Los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, de la Sierra Gorda de Guanajuato, son los más golpeados en esa entidad por las tormentas y hay comunidades aisladas a las que se entregará ayuda, informó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.

Explicó que en Xichú hay varios poblados sin comunicación debido a deslaves y desde el domingo la Secretaría de Obra Pública trabaja en retirar el material pétreo de carreteras y caminos.

Mientras, de acuerdo con el censo preliminar del gobierno de Nayarit, en la localidad de Zacualpan hay 40 viviendas dañadas por inundaciones; además, la carretera Ixtapa de la Concepción-Zacualpan fue arrasada por la fuerte corriente que pasó sobre la carpeta asfáltica durante varias horas.

En gira de trabajo por los municipios de Compostela y San Blas, el mandatario morenista Miguel Ángel Navarro Quintero evaluó los daños y se comprometió a reconstruir los puentes destrozados, en Jalcocotán. Asimismo, prometió edificar en San Blas las viviendas de tres familias que el arroyo se llevó en su totalidad.

Daños en mil 260 fincas y 3 escuelas en Vallarta

En Jalisco, Protección Civil y Bomberos reportó que mil 260 fincas y tres escuelas presentan “algún tipo de afectación” en Puerto Vallarta.

Las actividades escolares en el nivel básico fueron suspendidas en ambos turnos en el municipio de Ahome, Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.