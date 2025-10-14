Martes 14 de octubre de 2025, p. 32
Los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, de la Sierra Gorda de Guanajuato, son los más golpeados en esa entidad por las tormentas y hay comunidades aisladas a las que se entregará ayuda, informó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
Explicó que en Xichú hay varios poblados sin comunicación debido a deslaves y desde el domingo la Secretaría de Obra Pública trabaja en retirar el material pétreo de carreteras y caminos.
Mientras, de acuerdo con el censo preliminar del gobierno de Nayarit, en la localidad de Zacualpan hay 40 viviendas dañadas por inundaciones; además, la carretera Ixtapa de la Concepción-Zacualpan fue arrasada por la fuerte corriente que pasó sobre la carpeta asfáltica durante varias horas.
En gira de trabajo por los municipios de Compostela y San Blas, el mandatario morenista Miguel Ángel Navarro Quintero evaluó los daños y se comprometió a reconstruir los puentes destrozados, en Jalcocotán. Asimismo, prometió edificar en San Blas las viviendas de tres familias que el arroyo se llevó en su totalidad.
Daños en mil 260 fincas y 3 escuelas en Vallarta
En Jalisco, Protección Civil y Bomberos reportó que mil 260 fincas y tres escuelas presentan “algún tipo de afectación” en Puerto Vallarta.
Las actividades escolares en el nivel básico fueron suspendidas en ambos turnos en el municipio de Ahome, Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Asimismo, la Universidad Autónoma de Sinaloa canceló clases presenciales, que serán a distancia por recomendación de Protección Civil y la Universidad Autónoma de Occidente.
En ese contexto, Antonio Menéndez, alcalde de Ahome, informó que 25 personas damnificadas fueron trasladadas al albergue del Cobaes 2, en la colonia Bienestar.
En los municipios del norte y occidente de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico, así co-mo escuelas públicas del nivel básico y medio superior, también cancelaron las labores educativas.
Protección Civil de Ciudad Juárez emitió una alerta preventiva ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en el municipio. Mientras, en Morelos, los integrantes de la familia que fallecieron a consecuencia del deslizamiento de una enorme roca que destruyó su vivienda en el municipio de Amacuzac fueron identificados como Jesús Ricardo Ortíz, de 27 años; Sofía Ramírez Adrián, de 26, y un menor de 2 años.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán emitió ayer un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias de fuertes a muy fuertes para los municipios de la franja costera del estado.
El gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, enviaron víveres a los damnificados.