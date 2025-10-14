Iván Sánchez y Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 32

Ante la contingencia por desastres naturales en Veracruz, el Comité Estatal de Emergencias, en coordinación con la Secretaría de Educación, determinó suspender las clases, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

El gobierno estatal informó que del 13 al 17 de octubre no habrá actividades educativas en 40 de los 212 municipios.

En tanto, en los municipios de Poza Rica y Álamo, entre otros, las tareas de limpieza continúan y con la ayuda de 12 helicópteros de diversas dependencias se establecieron “puentes aéreos” para llevar víveres y alimentación a comunidades de los municipios de Texcatepec, Zacualpan, Ilamatlán, Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero, del norte de la entidad, que se encuentran incomunicadas por inundaciones y deslaves.

Asimismo, en demarcaciones de la frontera de Veracruz con Tamaulipas se activaron albergues temporales, ante el crecimiento del río Pánuco.

Desalojos en Tampico por crecida de cauce

En Tamaulipas, poblaciones urbanas del puerto de Tampico que se localizan al margen del río Pánuco fueron evacuadas desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes por una crecida del cauce.

Familiares de habitantes de la comunidad indígena Cholula del municipio de Tianguistengo, en Hidalgo, se manifestaron ayer frente al palacio de gobierno, en Pachuca, para exigir alimentos, agua potable, medicamentos y apoyo para localizar a personas desaparecidas.

“¡Cholula, alzamos la voz por ti!”, se leía en una de las pancartas que portaban los inconformes, quienes denunciaron que los habitantes siguen aislados, debido a que cientos de toneladas de rocas y lodo cayeron desde los cerros cercanos, bloqueando completamente los accesos.