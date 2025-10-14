Georgina Saldierna, Enrique Méndez, César Arellano, Iván Saldaña, Lilián Hernández y Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 31

Tras los derrumbes, pérdida de bienes y daños en cientos de comunidades de Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que donarán parte de su salario, recursos del máximo tribunal y abrirán tres centros de acopio, entre ellos en la sede principal, en Pino Suárez 2, colonia Centro, para ayudar a familias afectadas por las tormentas de los últimos días.

Al comienzo de la sesión de ayer, el ministro Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio por los fallecidos y las víctimas del temporal.

Aunque no precisó el monto que destinarán, fuentes de la SCJN informaron que será 10 por ciento del salario neto (alrededor de 13 mil 300 pesos) de cada uno de los nueve ministros, para sumar casi 120 mil pesos.

Abrirán 3 centros de acopio

Después de instalarse el punto de recolección en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que el centro de acopio permanecerá abierto dos semanas en el recinto, y llamó a los legisladores “a contribuir con una cuota para recaudar y comprar lo que más haga falta, lo más indispensable”.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, abrió ayer un lugar para recolectar víveres y medicamentos, e informó que este martes se presentará al pleno la propuesta para que cada legislador decida si dona una quincena de su dieta para adquirir palas o picos.