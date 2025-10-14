Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 30

La Secretaría de Marina Armada (Marina) ha auxiliado en los últimos días a 7 mil 488 personas afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional apuntó que como parte de las actividades logísticas que realiza el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, salieron vía terrestre ayer, del Centro Militar de Acopio de la Defensa, nueve tractocamiones con 3 mil 289 despensas a Hidalgo; 2 mil 500, a Veracruz, y 3 mil más a Puebla, un total de 8 mil 789 despensas para la población perjudicada.

En un comunicado, la Marina informó que también ha otorgado 608 atenciones médicas, realizado 2 mil 497 traslados a albergues y despejado 110 vías de comunicación en las cuatro entidades.

En Veracruz, donde se concentran la mayoría de las acciones, se reportan 6 mil 650 personas auxiliadas, 511 atenciones médicas, mil 857 traslados a albergues, 92 vías despejadas, el retiro de 10 toneladas de basura, la entrega de 3 mil despensas, 8 mil 800 litros de agua y 200 raciones calientes.