▲ La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, recorrieron ayer las zonas más afectadas de la Sierra Gorda, junto con damnificados por el paso del huracán Priscilla. Foto La Jornada

Emir Olivares, Alonso Urrutia y Ricardo Montoya

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que no se escatimarán recursos para apoyar a los damnificados por las precipitaciones pluviales que causaron estragos en decenas de comunidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Este año, refirió la mandataria federal, ayer en su conferencia matutina –en la que participaron vía remota los gobernadores de las entidades afectadas, militantes de Morena, PAN y el Partido Verde–, se tiene una partida de 19 mil millones de pesos para la atención de este tipo de desastres, de los cuales hasta ahora se han ejercido cerca de 3 mil millones para atender las afectaciones por el huracán Érick en Guerrero y Oaxaca. “No vamos a dejar a nadie en el desamparo”, aseguró.

Dijo que de manera preliminar, se calcula que hay 100 mil viviendas dañadas en los cinco estados.

Además, la Presidenta descalificó las críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la respuesta gubernamental ante la emergencia.

Consideró que con base en mentiras, él ha actuado con mucha saña en momentos difíciles para la población: “A ver si paga impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente. Pero, la verdad, en el fondo es mucha malicia”.

Sheinbaum criticó la actitud de Salinas Pliego, pues ni siquiera hay un llamado a la población de su parte convocando a apoyar a los damnificados.

“Vamos a dar el alma”

“Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. No estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo”, descartando cualquier uso electoral en estos momentos de emergencia.

No se puede anticipar la dimensión de las tormentas

Del mismo modo, reconoció que el gobierno federal no pudo anticipar la dimensión de las tormentas. A la pregunta sobre qué falló y si se dio aviso a tiempo a la población para resguardarse de posibles peligros, la mandataria federal indicó que la atención gubernamental se centró en las costas del Pacífico, por el paso del huracán Priscilla.

“En el caso de esta zona del país (la afectada), se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos los que generaron esta lluvia intensa, que no se esperaba con esta fuerza”.

Acentuó que no se registraron condiciones científico-metereológicas que pudieran alertar que las trombas serían de tal magnitud.

La jefa del Ejecutivo federal planteó que en caso de la crecida de ríos, la Comisión Nacional del Agua alerta a estados y municipios.

“Con días previos que uno pudiera informar, difícilmente se podría haber tenido frente a este fenómeno meteorológico (…) diferente a lo que ocurre con los ciclones o con los huracanes, donde con tiempo antes se está viendo esta formación”.

Tras los impactos de estos chubascos, señaló que se reforzarán los sistemas de supervisón y alerta temprana. Anunció la integración de dos grupos de investigación científica, uno para el Pacífico y otro para el Golfo, con el fin de fortalecer la capacidad de predicción y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.