Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 9

Madrid. Sigourney Weaver, rostro indeleble de Alien desde 1979, interpretó por última vez a la icónica teniente Ripley en Alien: Resurrección, película estrenada en 1997.

Después de 28 años de aquella aparición, la actriz ha revelado que, tras leer un borrador “realmente bueno” de una historia protagonizada por su personaje, se ha reunido con Disney para explorar su posible regreso a la saga.

“(El productor de Alien) Walter Hill es gran amigo mío y ha escrito 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora y son extraordinarias. No sé si va a ocurrir, pero he tenido una reunión con Fox o Disney”, explica la intérprete en la New York Comic-Con, donde añade que, si bien es cierto que “nunca he sentido la necesidad (de retomar el papel)”, el texto que ha leído le ha hecho cambiar de parecer: “Creo que es un primer bloque de 50 páginas muy sólido, estoy pensando en trabajar con Walter para ver cuál sería el resto de la historia”.

Weaver ha dado breves pinceladas sobre el tono de la hipotética nueva entrega de la saga creada por Ridley Scott, calificándola de “un Alien muy diferente”: “Lo que ha escrito Walter me parece muy cierto, muy relacionado con una sociedad que encarcelaría a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero que para ellos es un problema, así que la tienen como apartada. No iría de huir por los conductos de ventilación, sería un Alien muy diferente y con un guion realmente bueno”.