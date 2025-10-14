▲ El dúo inglés ofreció un live performance en un foro de la colonia Atlampa, antier, en CDMX. Foto tomadas de redes

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 9

Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte, que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Incluso, la materia y la radiación son atrapadas y no tienen escapatoria. Algo similar creó con su inclasificable música el dúo inglés de música experimental Autechre, que debutó en América Latina con su live performance en un foro de la colonia Atlampa, barrio cercano a Tlatelolco, en la CDMX.

Se trató de la clausura del festival Mutek MX, uno de los encuentros iniciadores en la escena del arte digital y el sonido de avanzada.

La noche del domingo, en un foro llamado Maravilla Studios, Rob Brown y Sean Booth ofrecieron una sesión intensa de beat que se escuchó como miles de detonaciones sustentadas en algo así como drum and bass, género caracterizado por los breaks acelerados (típicamente entre 150 y 190 beats por minuto) combinados con poderosas líneas de bajo.

En oscuridad total y con agresivo sonido inmersivo, estos experimentadores regalaron un viaje intenso sólo para escuchas de alta resistencia vibracional. La hora y 40 minutos de su set fue en realidad una masacre auditiva autoinducida donde los beats de bajos, kicks, bombos y demás ruidos sintetizados de otra galaxia crearon un aquelarre experimental bajo los influjos de electrones devenidos sonidos.

La advertencia era clara: “La actuación de Autechre se realiza en total oscuridad y a un volumen alto, lo que puede molestar a personas sensibles al ruido o con discapacidad auditiva. Te sugerimos llevar tapones para oídos. En caso de malestar físico, agita un teléfono con luz, alguien de seguridad te asistirá y facilitará tu salida.”

Así lo previno la organización del festival Mutek: “Será una sesión intensa en oscuridad total de estos precursores del uso de algoritmos y procesos de inteligencia artificial en la composición musical electrónica, con una propuesta plena de glitch, abstracción, texturas mutantes e impacto sonoro, que, desde los años 90, ha explorado el sonido como materia prima”.