Martes 14 de octubre de 2025, p. 8

Washington. El director de cine Woody Allen publicó el lunes un homenaje a su ex pareja y actriz de varias de sus películas Diane Keaton, cuya muerte fue anunciada el sábado.

“Jamás el planeta ha conocido ni es susceptible de conocer de nuevo un rostro y una sonrisa que iluminen así los espacios por los que ella pasaba”, escribió el cineasta, quien compartió varios años con Ketaon, en el sitio The Free Press.

Fiel a su gusto por la autocrítica, Allen cuenta sus tormentos frente a la joven rubia. En el rodaje de la cinta Sueños de un seductor (1972), explica que “durante la primera semana de ensayo, no nos dirigimos la palabra ni una sola vez. Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas así las cosas pueden volverse bastante aburridas”.

Después vino una breve cena “en un restaurante de la Octava Avenida (...). Ella fue tan encantadora, tan bella, tan mágica, que yo ponía en duda mi salud mental. Me dije: ¿Podría estar enamorado así de rápido?

“Veía el mundo a través de sus ojos”, recuerda el realizador de 89 años, que asegura incluso que en adelante no tuvo en cuenta sino los gustos de su musa.