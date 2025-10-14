Jorge Caballero

Martes 14 de octubre de 2025, p. 8

Morelia, Mich., La sobria y elegante película del director oaxaqueño Rigoberto Perezcano Los amantes se despiden con la mirada hechizó al público y a la crítica del 23 Festival de Internacional de Cine de Morelia, con su pulcra manufactura y mensaje de poner un alto a los usos y costumbres de casar “niñas de 8 o 10 años con labregones de 40”. En entrevista con La Jornada, el director mencionó de forma tajante: “Soy de Oaxaca y tengo la posibilidad de hablar, mientras se utilice la palabra tradición y usos y costumbres cuando se estén violando los derechos de niñas y niños voy a estar en contra. No puedo concebir una tradición con estos arreglos de matrimonios a cambio de un par de cartones de cerveza mientras ellas no puedan elegir con quién casarse. Cuando las casan con cabrones de 40 años me parece una chingadera”.

Los amantes se despiden con la mirada cuenta la historia de Elida, una joven de 16 años que es forzada, por los usos y costumbres, a un matrimonio arreglado con Damián, hombre mayor, solo y altivo. Sin embargo, ella no piensa seguir con esas viejas usanzas debido al amor que siente por Olivo, un joven huérfano que no deja de invocar a su padre fallecido y el cual es de su misma edad.

Perezcano agregó que el mejor regalo es que Los amantes se despiden con la mirada “se vea en todas las comunidades, que llegue a Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas… ese es el verdadero fin. Nuestro premio es haberla concluido y la medalla de oro es que llegue a estas comunidades”.

Perezcano ilustró: “Desde mis trabajos de ficción Norteado, Carmín tropical y ésta, que he filmado en Oaxaca, me gusta contar este tipo de historias, pero desde otro punto de vista. Me siento muy halagado de que la consideren elegante, porque creo que ese es el fin.

“Como director, encontrar cómo narrar una película que te sugiera o que te imponga es muy importante. Siempre he pensado que un buen drama debe tener un guiño de comedia al principio. Y ocurrió cuando el padre está explicándole a su hijo cómo conquistar a una mujer; ese es uno de los guiños que encontramos en la película, a pesar de todo lo que hay alrededor, todo lo que está sucediendo.