Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 7

Nómadas de la 57 ha recorrido más de 20 festivales de cine mostrando la vida de los conductores de transporte de carga. Con todo su embalaje narrativo ha abierto camino hacia una reflexión sobre sus duras condiciones laborales bajo un hilo conductor: la historia de Luz de Luna, apelativo de Clara Fragoso, quien se convirtió en trailera tras escapar de un matrimonio violento. Su recorrido por las carreteras evidencia un mundo de explotación laboral, soledad y mucha resistencia.

A través de su mirada y la de otros camioneros, invita a reconocer al trailero no sólo como un trabajador esencial, sino como una persona con historia, emociones y comunidad.

La película está dirigía por Alberto Arnaut y José María de Castro y apoyada por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y se podrá ver a partir del 17 de octubre en un circuito de exhibición independiente gracias al apoyo de Eficine Distribución y a través de una alianza con la Comunidad de Exhibición Cinematográfica (Cedecine), simultáneo a su estreno en la Cineteca Nacional de las Artes, Cinemex, Cine Tonalá, entre otros.

Los realizadores y productores de Impacta Cine adelantan que el estreno se acompaña de una campaña de “incidencia social”. El objetivo: voltear a ver “la mejora de condiciones en la industria del transporte ante las múltiples violencias que enfrentan sus trabajadores. Fortalecer el rol de las mujeres conductoras y romper estigmas y valorar el trabajo de las personas camioneras en nuestra vida cotidiana”.

El origen de este producto audiovisual fue que Clara Fragoso y José María se conocieron en un programa de radio llamado Sobre ruedas hace más de una década. En ese tiempo, ella incursionaba en el mundo del transporte de carga y José María presentaba su primer libro sobre el tema. Poco tiempo después, Clara se convirtió en la protagonista de este documental. De hecho, ella fue incluida dentro de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo por la BBC de Londres.

Nómadas de la 57 ya pasó la prueba de la banda. O sea, se proyectó en paraderos sobre carreteras mexicanas y en espacios populares de encuentro para la comunidad. Estas exhibiciones arrancaron en la Central de Abastos de la Ciudad de México y en paraderos en el kilómetro 39 de la México 57, en San José de Iturbide, Guanajuato y en 150 de la autopista México–Querétaro. Están planeando exhibiciones en el ferri que va de Mazatlán a Baja California para los camioneros que cruzan en ese barco.

“Van a ser como seis o siete funciones en carretera. Es un ejercicio que nunca se había hecho. Es algo muy especial porque esto se inició como un proyecto antropológico de las condiciones laborales de estos obreros nómadas, y verlo proyectado como película, siendo vista por camioneros, ha sido muy emotivo para nosotros”, confiesa a La Jornada, el codirector José María Castro Ibarra, antropólogo que ha dedicado más de 15 años de su vida académica al tema de los camioneros. Su libro Los hijos del camino: Los anclajes de la vida cotidiana de los autotransportistas fue fuente de inspiración para Nómadas de la 57.