Directora del FMI alerta de deuda y riesgos de recesión
 
Periódico La Jornada
Martes 14 de octubre de 2025, p. 25

Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó ayer que la entidad presionará a las principales economías a que se centren en los persistentes problemas de deuda que lastran a las naciones en desarrollo. En su intervención en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, señaló que el impacto de los aranceles estadunidenses había sido menos dramático de lo esperado, pero que la incertidumbre seguía. “El crecimiento es lento, la deuda es elevada y los riesgos de recesión financiera están ahí”, alertó al añadir que trabajan para examinar los países con problemas de liquidez.

