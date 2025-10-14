Reuters

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 25

Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó ayer que la entidad presionará a las principales economías a que se centren en los persistentes problemas de deuda que lastran a las naciones en desarrollo. En su intervención en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, señaló que el impacto de los aranceles estadunidenses había sido menos dramático de lo esperado, pero que la incertidumbre seguía. “El crecimiento es lento, la deuda es elevada y los riesgos de recesión financiera están ahí”, alertó al añadir que trabajan para examinar los países con problemas de liquidez.