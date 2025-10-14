Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 25

El Comité del premio Nobel ha demostrado un gusto impecable al otorgar el galardón en Ciencias Económicas 2025 a tres grandes académicos que nos han ayudado a comprender qué factores impulsan los niveles de vida. Es un trabajo que es más relevante que nunca. Los seleccionados destacaron la importancia de ideas claves para el crecimiento económico, como la máquina de vapor, la electrificación y la revolución de las computadoras personales. Aghion dio una conferencia de prensa verdaderamente extraordinaria como parte del anuncio del premio.

Richard Holden de la Financial Review

El dilema del premio de Economía no puede ilustrarse con mayor claridad. La presea, en su forma actual, ha sobrepasado su propósito. Para rescatar parte de su prestigio y restaurar su gloria original sólo hay dos caminos hacia el éxito: convertirlo en un premio de economía abierto a todos, incluyendo economistas con perspectivas distintas a la ortodoxia imperante; o transformarlo en un galardón amplio de ciencias sociales donde también puedan presentarse investigadores de disciplinas distintas a la economía. De los 99 seleccionados desde 1969, dos tercios son estadunidenses y 35 de ellos estaban afiliados a la Universidad de Chicago en el momento de recibir el premio o por su investigación reconocida.