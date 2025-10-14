▲ Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt comparten la distinción por su aportación a la promoción económica. Foto Afp

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 25

Estocolmo. Tres investigadores que exploraron el proceso de innovación empresarial ganaron el premio Nobel de Economía este lunes por explicar cómo los nuevos productos e invenciones promueven el crecimiento económico y el bienestar humano, incluso cuando dejan atrás a las empresas más antiguas.

El estadunidense-israelí Joel Mokyr, de la Northwestern University; el francés Philippe Aghion, del Collège de France y la London School of Economics; y el canadiense Peter Howitt, de la Brown University, fueron quienes se alzaron con el Nobel de Economía, que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias.

Mokyr, de 79 años, ganó la mitad del premio “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, indicó la institución que otorga el galardón.

Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79, compartieron la otra mitad “por la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”.

En 1992, formalizaron cómo las empresas impulsan el crecimiento económico mediante el esfuerzo constante por mejorar sus productos y procesos. Cuando surgen artículos más nuevos y eficientes, los antiguos pierden valor y finalmente desaparecen.

“Los galardonados nos han enseñado que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado”, declaró el organismo que otorga el premio en un comunicado. “El estancamiento económico, no el crecimiento, ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Su trabajo demuestra que debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuo y contrarrestarlas.

Por su parte, John Hassler, presidente del comité del premio en ciencias económicas señaló que “debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer nuevamente en el estancamiento”.