Reuters, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 24

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue preparado para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, tras una desescalada de la tensión por las disputas comerciales, destacó ayer el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent. Sin embargo, China aseguró en las primeras horas del martes que luchará “hasta el final” en la guerra comercial.

Bessent enfatizó que Estados Unidos aplazará la aplicación de aranceles de 100 por ciento a China hasta después de la eventual reunión entre Trump y Xi Jinping, pero en Pekín el mensaje es claro:

“En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma”, declaró un portavoz del ministerio de Comercio en un comunicado. “Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta”.

Bessent destacó que hubo comunicaciones entre las dos partes durante el fin de semana y que se esperaban más reuniones. “Hemos desescalado sustancialmente”, declaró a Fox Business Network.

“El presidente Trump dijo que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 1º de noviembre. Se reunirá con el presidente Xi en Corea. Esa reunión seguirá en pie”, agregó.