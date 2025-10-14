Jessika Becerra

Martes 14 de octubre de 2025, p. 23

La red de BBVA, el grupo financiero más grande del país por depósitos captados del público y por crédito, presentó fallas por varias horas, las cuales fueron restablecidas luego de las 6 de la tarde de ayer.

Alrededor de las 14 horas, el banco comunicó en su cuenta de X que se encontraba atendiéndolas para restablecer el servicio lo antes posible.

“Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, comunicó la firma en esa red social.

Diversos usuarios mostraron descontento por estar impedidos para realizar pagos y transferencias desde la aplicación de BBVA para dispositivos móviles. Lo mismo que para pagar en supermercados, restaurantes e incluso realizar operaciones directamente en sucursales.

BBVA tiene 33 millones de clientes en el país y la infraestructura bancaria más amplia del sector, integrada por mil 627 sucursales, 14 mil 277 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales.