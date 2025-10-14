Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 23

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tiene capacidad suficiente para cubrir en su totalidad los depósitos de los ahorradores de CIBanco y cumplir de forma ordenada con su mandato legal de proteger los ahorros de pequeños y medianos depositantes, destacó ayer Moody’s Local.

“La liquidación de CIBanco comenzará el lunes 13 de octubre de 2025 (ayer). A partir de esa fecha, los ahorradores podrán acceder al pago de sus depósitos hasta por un monto de 400 mil unidades de inversión (Udis) por persona, lo que equivale aproximadamente a 3 millones 424 mil 262 pesos”, expuso.

La firma recordó que los recursos del IPAB provienen de las propias instituciones de banca múltiple, que aportan mensualmente cuotas ordinarias equivalentes a la duodécima parte de un cuarto al millar sobre el promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas.

El instituto puede utilizar hasta 75 por ciento de estas cuotas para concluir programas de saneamiento financiero y liquidar pasivos asumidos. El 25 por ciento restante, una vez descontados los gastos de administración y operación, se destina a la constitución de la reserva para la protección al ahorro bancario.

Al cierre de junio de 2025, CIBanco reportó depósitos por 38 mil 175 millones de pesos (incluyendo depósitos a la vista y a plazo, no únicamente los cubiertos por el IPAB), lo que representó una participación de 0.44 por ciento del total de la captación del sistema de banca múltiple a dicho periodo.