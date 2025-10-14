▲ El precio del bistec de res fue uno de los que más contribuyeron al incremento. Foto Jair Cabrera Torres

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 22

La canasta básica (alimentaria y no alimentaria) marcó un máximo histórico en septiembre pasado y evidenció que para los mexicanos comer fuera de casa, así como el consumo de carne y leche, se volvió más costoso, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.6 por ciento en el ámbito rural, por debajo de la inflación general anual (3.8), mientras en el contexto urbano se ubicó en 4.7.

Por su parte, los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria fueron de 3.4 por ciento en el ámbito rural y 3.8 en el urbano.

De esta manera, el incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual y en el ámbito urbano fue similar.

Así, el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria urbana fue de 4 mil 740.84 pesos por persona en septiembre. Para una familia con cuatro integrantes se necesitarían 18 mil 960 para sobrevivir en promedio.

Y en el ámbito rural fue de 3 mil 403.50, 13 mil 612 por familia.

El valor de la canasta alimentaria, por su parte, fue de 2 mil 454.74 pesos en el ámbito urbano y en el rural mil 850.65.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

En el primer caso (alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar) se presentó mayor incidencia en el ámbito urbano (un incremento anual de 7.6 por ciento).

Por su parte, el segundo rubro (bistec de res, de cualquier parte que se saque) presentó mayor incidencia en el ámbito rural (18.7 por ciento más en 12 meses).

La molida de res fue el tercer apartado que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca (un alza de 9.2 por ciento anual en septiembre).

Las líneas de pobreza por ingreso (LPI) se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de bienes y servicios (canasta no alimentaria).

Los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (63.9 por ciento) que en el rural (56.5).

En cuanto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de cuidados personales.