Ap

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. a39

Atlanta. Los Halcones de Atlanta, apoyados en un devastador ataque terrestre, lograron ayer una sorpresiva victoria de 24-14 sobre los Bills de Búfalo, durante el partido correspondiente a la jornada seis de la NFL, que se disputó en el Mercedes Benz Stadium.

El corredor Bijan Robinson igualó su récord personal con 170 yardas por acarreo y dio a Atlanta una ventaja temprana con una de las carreras más largas de la temporada. La escapada de 81 yardas puso a los Halcones 21-7 adelante en el segundo cuarto y perfiló el triunfo de su equipo, mientras el otro acarreo a las diagonales llegó gracias a Tyler Allgeier

Josh Allen, mariscal de Búfalo, lideró el intento de remontada al conectar dos pases de anotación con sus receptores Ray Davis y Dawson Knox, pero dos pérdidas de balón complicaron el encuentro para el conjunto de Nueva York.

El defensivo de Atlanta, DeAngelo Malone, interceptó el último lanzamiento de Allen con 41 segundos restantes en el reloj, con lo que los Halcones (3-2) propinaron a los Bills su segunda derrota de la temporada (4-2).

En otro juego, los Osos de Chicago se impusieron 25-24 a los Comandantes de Washington con un agónico gol de campo del pateador Jake Moody en los últimos minutos.

Caleb Williams, pasador de los Osos, alcanzó las 252 yardas por pase, lanzó un envío a zona roja con su corredor D’Andre Swift y anotó en una ocasión por tierra.

Por los Comandantes, el mariscal Jayden Daniels tuvo tres pases de anotación a sus receptores: Chris Moore, Zach Ertz y Luke McCaffrey.