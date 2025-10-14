Martes 14 de octubre de 2025, p. a12
Toronto. Los Marineros de Seattle se impusieron ayer 10-3 sobre los Azulejos de Toronto y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas, con los dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez como principales figuras, al conectar cada uno un jonrón de tres carreras. Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego de imponerse 3-1 en el primer duelo de la serie.
En la primera entrada, un bambinazo de Rodríguez le dio la ventaja temporal a Seattle, hasta que sencillos de Nathan Lukes y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador. El tricolor Randy Arozarena también conectó un imparable para los Marineros.
El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Polanco pegó un batazo directo a la primera fila del jardín central para retomar la ventaja de tres carreras. En la parte alta del séptimo rollo y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un vuelacercas de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.
Seis de los primeros siete imparables de Polanco en esta postemporada han sido productores. El dominicano conectó el sencillo del triunfo en la entrada 15 del juego que aseguró la Serie Divisional contra Detroit el viernes, y se fue 4-2 con un par de impulsadas en la victoria 3-1 de Seattle en el primer juego de esta serie. Sus dos cuadrangulares anteriores en octubre fueron ante Tarik Skubal, ganador del último Premio Cy Young de la Liga Americana.
Los Azulejos ayer sólo conectaron seis hits. El astro Vladimir Guerrero Jr se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha pegado imparables en la serie.
Los Marineros, el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, regresa a casa mañana para el tercer duelo de la serie en busca de dos victorias más para poner fin a esa sequía.
Se espera que en el siguiente duelo George Kirby, lanzador de los Marineros sea el abridor, mientras por los Azulejos entraría en acción Shane Bieber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020.
En el primer duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de los Ángeles, vigentes campeones, se impusieron 2-1 ante los Cerveceros de Milwaukee.
Freddie Freeman rompió el cero en la pizarra con un jonrón solitario en la sexta entrada, mientras el lanzador Blake Treinen evitó la remontada de los Cerveceros al conseguir el último out con casa llena en el noveno inning.
Por otro lado, Santos Alomar padre, un infielder All-Star durante sus días como pelotero en los años 60 y 70, quien luego se convirtió en coach en las Grandes Ligas y dirigió en su natal Puerto Rico, falleció a los 81 años. Un portavoz de los Guardianes de Cleveland dijo ayer que el equipo fue informado por la familia de Alomar sobre su muerte.