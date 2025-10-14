▲ Randy Arozarena, quien produjo un imparable para los Marineros, felicita a Jorge Polanco, que conectó un jonrón de tres carreras. Foto Ap

Martes 14 de octubre de 2025

Toronto. Los Marineros de Seattle se impusieron ayer 10-3 sobre los Azulejos de Toronto y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas, con los dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez como principales figuras, al conectar cada uno un jonrón de tres carreras. Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego de imponerse 3-1 en el primer duelo de la serie.

En la primera entrada, un bambinazo de Rodríguez le dio la ventaja temporal a Seattle, hasta que sencillos de Nathan Lukes y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador. El tricolor Randy Arozarena también conectó un imparable para los Marineros.

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Polanco pegó un batazo directo a la primera fila del jardín central para retomar la ventaja de tres carreras. En la parte alta del séptimo rollo y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un vuelacercas de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.

Seis de los primeros siete imparables de Polanco en esta postemporada han sido productores. El dominicano conectó el sencillo del triunfo en la entrada 15 del juego que aseguró la Serie Divisional contra Detroit el viernes, y se fue 4-2 con un par de impulsadas en la victoria 3-1 de Seattle en el primer juego de esta serie. Sus dos cuadrangulares anteriores en octubre fueron ante Tarik Skubal, ganador del último Premio Cy Young de la Liga Americana.