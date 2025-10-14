Martes 14 de octubre de 2025, p. a12
Praia. Cabo Verde, pequeño archipiélago frente a las costas de Senegal, clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Lo hizo al imponerse 3-0 a la selección de Esuatini –antes llamada Suazilandia– desatando celebraciones dignas de un carnaval entre sus aficionados.
Su histórico pase quedó sellado con el primer lugar obtenido en el grupo D, en el cierre de las eliminatorias de la zona africana, imponiéndose en puntos (23 por 19) al favorito de la llave, Camerún, que se ubicó en segundo lugar.
Cabo Verde se une a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.
Con unos 525 mil habitantes, el pequeño archipiélago, ubicado en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convirtió a su vez en el país menos poblado en clasificarse para una Copa, después de Islandia.
“Es algo que soñamos desde que éramos niños”, declaró el guardameta Josimar Dias.
La Federación Caboverdiana de Futbol no perteneció a la FIFA sino hasta 1986. Disputará el Mundial de 2026 con al menos otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, también beneficiados por la expansión del certamen a 48 equipos.
Como muestra de la importancia de su clasificación, el gobierno caboverdiano decretó ayer medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.
Dailon Livramento (48’), Willy Semedo (54’) y Ianique Tavares (90+1’) marcaron los goles. Esuatini, sin ningún jugador profesional en sus filas, cayó al último lugar del grupo sin victorias.
Mientras tanto, en las eliminatorias de la UEFA, Francia deberá esperar para asegurar su clasificación al Mundial tras empatar 2-2 en su visita a Islandia. El resulta-do en Reikiavik desbarató su inicio perfecto en las eliminatorias, después de tres victorias consecutivas. El bicampeón mundial tenía asegurada la clasificación si hubiera vencido a Islandia y Ucrania no hubiera derrotado 2-1 a Azerbaiyán. En otro duelo, Alemania se impuso 1-0 a Irlanda del Norte.