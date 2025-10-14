▲ El gobierno caboverdiano decretó ayer medio día libre para el disfrute de los fanáticos. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. a12

Praia. Cabo Verde, pequeño archipiélago frente a las costas de Senegal, clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Lo hizo al imponerse 3-0 a la selección de Esuatini –antes llamada Suazilandia– desatando celebraciones dignas de un carnaval entre sus aficionados.

Su histórico pase quedó sellado con el primer lugar obtenido en el grupo D, en el cierre de las eliminatorias de la zona africana, imponiéndose en puntos (23 por 19) al favorito de la llave, Camerún, que se ubicó en segundo lugar.

Cabo Verde se une a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Con unos 525 mil habitantes, el pequeño archipiélago, ubicado en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convirtió a su vez en el país menos poblado en clasificarse para una Copa, después de Islandia.

“Es algo que soñamos desde que éramos niños”, declaró el guardameta Josimar Dias.

La Federación Caboverdiana de Futbol no perteneció a la FIFA sino hasta 1986. Disputará el Mundial de 2026 con al menos otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, también beneficiados por la expansión del certamen a 48 equipos.