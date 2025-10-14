El vasco pide “carácter” a los jugadores
“No es mi trabajo callar bocas”, advierte Javier Aguirre rumbo a la Copa 2026
Martes 14 de octubre de 2025, p. a12
Javier Aguirre pide “carácter” y “organización”, jugadores que estén dispuestos a competir en una Copa del Mundo con la crítica y la exigencia de millones de aficionados, incluso en las redes sociales. “El que no aguante vara, como se dice popularmente, no sirven para estar en la selección, no tienen eso que estoy buscando”, señala el director técnico nacional mientras realiza un recorrido por titulares de primera plana, mesas de análisis y programas de debate en los que el tema central es su continuidad en el cargo tras el partido que perdió por goleada (4-0) ante Colombia.
“Entiendo el momento y la situación. Desde hace 28 años he leído o escuchado tantas veces eso de que ‘El Vasco Aguirre debe presentar su renuncia’ que al final entiendes que así es este negocio. Eso no quiere decir que me valga gorro ni mucho menos, pero no me puedo permitir el lujo de quedarme deprimido tres días en mi habitación o con mala cara. Pasa en cualquier parte del mundo. Yo no tengo redes sociales, pero estos cuates (los jugadores) sí los leen y los escuchan. Si no son capaces de aislarse o se ponen nerviosos, no tienen la fortaleza para llegar a 2026”.
Desde el inicio de su tercer proceso mundialista (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, los anteriores), Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrentar a rivales que son potencia en otras confederaciones. “Quiero sacar a la selección de un entorno favorable, medir el carácter de los convocados”, explica. Desde junio a la fecha, el representativo nacional sólo pudo ganar una vez (1-0 a Turquía) en partidos con selecciones de Europa, Asia y Sudamérica. Perdió ante Suiza y Colombia (4-2 y 4-0), empató con Japón y Corea del Sur (0-0 y 2-2) y está por recibir en el estadio Akron a Ecuador, segunda mejor clasificada en las eliminatorias de Conmebol.
“No es mi trabajo callar bocas. Ustedes trabajan en lo suyo, usan lo que ven. No creo que sea un tema personal, porque desde hace 30 años saben cómo soy. Sé que no es contra mí. Esta es la selección de México, no de Javier ni de ninguna empresa. Yo sólo soy el que los escojo”, subraya en una conferencia de prensa en la que pocas veces bromea, como es su estilo habitual. “El 4-0 (con Colombia) es indefendible, pero no soy capaz de ver todo en color negro o con el pesimismo de afuera. Vamos a ver si somos capaces de dar una mejor imagen con nuestra gente. ‘Nos pasaron encima’, ’fue un retroceso’, lo que quieran poner sobre el pasado partido, estará bien puesto”.
Detrás de la vigente campeona Argentina, a la que derrotó (1-0) en la última fecha, Ecuador permitió sólo cinco goles en 18 fechas de la eliminatoria hacia el Mundial, lo cual implica “siete u ocho cambios de inicio”, adelanta El Vasco sobre su cuadro titular, incluido la portería. “Hemos probado a seis o siete porteros y todavía no lo tengo claro”. Los jóvenes Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos) recibirán entonces su oportunidad, ante el bajo desempeño de Luis Ángel Malagón (América), estelar el sábado en el primer amistoso de esta Fecha FIFA.
FMF estima más ingresos que en Qatar 2022
En la presentación de la denominada Ruta del Mundial y el FIFA Fan Fest en Guadalajara, el comisionado de la FMF y presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, destacó que la Copa 2026 representará un ingreso en México de 11 mil millones de dólares, 70 por ciento más que en la pasada edición de Qatar 2022. “Estamos esperando entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales, así como más de 50 mil empleos extra”, dijo. “Qatar acumuló 19 mil millones de personas y estoy seguro que superaremos esa cifra sin problema”.