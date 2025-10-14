Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. a12

Javier Aguirre pide “carácter” y “organización”, jugadores que estén dispuestos a competir en una Copa del Mundo con la crítica y la exigencia de millones de aficionados, incluso en las redes sociales. “El que no aguante vara, como se dice popularmente, no sirven para estar en la selección, no tienen eso que estoy buscando”, señala el director técnico nacional mientras realiza un recorrido por titulares de primera plana, mesas de análisis y programas de debate en los que el tema central es su continuidad en el cargo tras el partido que perdió por goleada (4-0) ante Colombia.

“Entiendo el momento y la situación. Desde hace 28 años he leído o escuchado tantas veces eso de que ‘El Vasco Aguirre debe presentar su renuncia’ que al final entiendes que así es este negocio. Eso no quiere decir que me valga gorro ni mucho menos, pero no me puedo permitir el lujo de quedarme deprimido tres días en mi habitación o con mala cara. Pasa en cualquier parte del mundo. Yo no tengo redes sociales, pero estos cuates (los jugadores) sí los leen y los escuchan. Si no son capaces de aislarse o se ponen nerviosos, no tienen la fortaleza para llegar a 2026”.

Desde el inicio de su tercer proceso mundialista (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, los anteriores), Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrentar a rivales que son potencia en otras confederaciones. “Quiero sacar a la selección de un entorno favorable, medir el carácter de los convocados”, explica. Desde junio a la fecha, el representativo nacional sólo pudo ganar una vez (1-0 a Turquía) en partidos con selecciones de Europa, Asia y Sudamérica. Perdió ante Suiza y Colombia (4-2 y 4-0), empató con Japón y Corea del Sur (0-0 y 2-2) y está por recibir en el estadio Akron a Ecuador, segunda mejor clasificada en las eliminatorias de Conmebol.

“No es mi trabajo callar bocas. Ustedes trabajan en lo suyo, usan lo que ven. No creo que sea un tema personal, porque desde hace 30 años saben cómo soy. Sé que no es contra mí. Esta es la selección de México, no de Javier ni de ninguna empresa. Yo sólo soy el que los escojo”, subraya en una conferencia de prensa en la que pocas veces bromea, como es su estilo habitual. “El 4-0 (con Colombia) es indefendible, pero no soy capaz de ver todo en color negro o con el pesimismo de afuera. Vamos a ver si somos capaces de dar una mejor imagen con nuestra gente. ‘Nos pasaron encima’, ’fue un retroceso’, lo que quieran poner sobre el pasado partido, estará bien puesto”.