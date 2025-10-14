De La Redacción

El ascenso meteórico de Isaac del Toro en el ciclismo profesional no para. El pedalista mexicano se anotó un éxito más en su carrera al ubicarse en el tercer lugar de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional, sólo detrás de Tadej Pogacar, su compañero de equipo y el danés Jonas Vingegaard.

El deportista de 21 años dejó atrás a experimentados competidores para cosechar los frutos de una rigurosa preparación.

Lo que a inicios de año parecía una meta lejana, se convirtió en una realidad para el ciclista de Ensenada, quien acumula 5 mil 314 puntos luego de una temporada de actuaciones estelares.

El quinto lugar en el Giro de Lombardía hace unos días lo catapultó en la clasificación mundial, a sólo 650 unidades de Vingegaard, un ganador del Tour de Francia y la Vuelta a España.

“Isaac tiene mucho futuro. Su crecimiento ha sido muy rápido y compite a la par de ciclistas como Pogacar. Esta temporada ha corrido sin parar y eso no es fácil para un joven de 21 años”, comentó el ex pedalista profesional Tom Danielson.

Isaac acaparó los reflectores con el segundo lugar en el Giro de Italia y las victorias en el Tour de Austria, Vuelta a Burgos, Milán-Turín, Gran Piemonte y Giro de Emilia, entre otras.

“Puedes esperar que pronto esté en los podios de los monumentos de montaña”, agregó Danielson.

El UAE Emirates ha sido fundamental en el desarrollo del mexicano. Bajo la guía de un equipo que incluye a campeones del mundo como Pogacar, Isaac aprendió importantes lecciones sobre estrategia y resistencia. Las tácticas de equipo, el acceso a tecnología de vanguardia en bicicletas y nutrición, así como la mentoría de veteranos, han acelerado su progreso.

Pogacar se mantiene en la cima del ranking con 11 mil 680 puntos, mientras Vingegaard asegura el segundo puesto gracias a sus actuaciones en el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Otros corredores, como el compañero de Isaac en UAE Team Emirates Joao Almeida, han sucumbido ante la irrupción de El Torito en el profesionalismo.

Este año, Del Toro logró 15 triunfos, cifra histórica que lo coloca entre los más prolíficos del pelotón internacional y como el ciclista mexicano más exitoso de las últimas décadas.

Su presencia en podios inspira a una nueva generación de ciclistas no sólo en el país, sino en Latinoamérica, donde la disciplina ha crecido exponencialmente.

La temporada europea culminó para Del Toro, quien mantiene abierta la posibilidad de participar en el Campeonato Nacional de México, del 23 al 25 de octubre, en su ciudad natal, Ensenada, Baja California.