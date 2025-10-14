▲ Pese al temor por las posibles redadas de ICE, porristas y corredores mexicanos se hicieron presentes en el Maratón 47 de Chicago. Foto Ap y Afp

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. a11

En el kilómetro 30 del Maratón de Chicago, Andrea Jiménez se sintió como en casa. Justo cuando sus piernas comenzaban a flaquear, la corredora mexicana recibió una inyección de energía al escuchar música tradicional y mariachis, mientras un grupo de entusiastas porristas ondeaban la bandera nacional a pesar del creciente temor por posibles redadas de ICE.

“La gente nos apoyó increíble, yo llevaba una playera de mi equipo con mi nombre y una bandera de mi país. Fue muy padre ver que la gente te alentaba y te gritaba todo el tiempo ‘vamos, paisano’”, compartió la deportista.

Aunque este año el maratón, uno de los eventos deportivos más esperados en Estados Unidos, tomó un matiz inesperado por el miedo a una posible aparición sorpresa de ICE, más de 3 mil corredores con bandera tricolor participaron en la edición 47 de la carrera.

“Sí había preocupación entre los maratonistas, incluso algunos preguntaron si teníamos que correr con la visa o nuestra inscripción, pero no fue necesario. Al parecer había un pacto con las autoridades para que no molestaran a los mexicanos”, explicó Andrea.

Durante el recorrido, algunos mexicanos y latinos manifestaron su desacuerdo con las políticas migratorias del presidente estadunidense Donald Trump.

“Había mucha gente protestando con sus letreros que decían ’Bienvenidos todos menos el ICE’ y ‘Fuck the ICE’. El descontento es una realidad en la ciudad, pero al menos durante la carrera no tuvimos problemas.”