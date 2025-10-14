Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 2

El fruto prohibido se consume con apetito voraz y sudoroso en Una Eva y un Adán, propuesta coreográfica del danés Palle Granhøj, quien desafía las convenciones al presentar la desnudez corporal como contrapunto a la imagen distorsionada que se proyecta en las redes sociales en estos tiempos.

La obra, interpretada por Sofia Pintzou y Mikolaj Karczewski, de la compañía danesa Granhøj Dans, se presenta hoy y mañana en el 53 Festival Internacional Cervantino (FIC), en el teatro Cervantes.

El creador nos transporta al origen de los tiempos y juega con el uso de la luz a lo largo de la obra, para mostrar la desnudez natural de dos cuerpos y las formas de representación adquiridas en la cultura digital.

Luego de su presentación en el Festival Cultural UNAM, en la Ciudad de México, la creación de Palle Granhøj sobre la historia de los primeros seres humanos en la Tierra, llega finalmente a Cuévano.

“La dramaturgia de la pieza”, explica en videoconferencia el coreógrafo danés, “se basa más en la música y la belleza que en una historia, porque no estoy creando una obra de teatro. Sin embargo, una vez que las personas ven la propuesta y vienen con toda clase de interpretaciones, lo cual me parece muy interesante, todo se reduce a la interacción que ocurre entre dos personas en el escenario.

“Cuando llegó el momento del estreno, no sabía lo que pasaría, pero después de ver la escenificación, noté que se trata de una historia humana, sin que realmente haya sido esa la intención.”

Granhøj Dans, una de las compañías danesas de danza más conocidas internacionalmente por su profesionalidad y originalidad, estrenó Una Eva y un Adán en 2019, justo antes de la pandemia de covid-19.

En palabras del coreógrafo, la pieza surgió de forma natural al cuestionarse cómo se ve la desnudez en su país y en otras culturas, pues ha tenido la fortuna de realizar giras con esa coreografía.

“En Dinamarca, cuando éramos jóvenes, estábamos desnudos en la playa todo el tiempo; nos sentíamos libres. Ahora los adolescentes no se atreven a quitarse la ropa cuando están cerca de otras personas, sobre todo teniendo los celulares cerca”, comentó el fundador de la agrupación dancística.

Además, consideró que era momento de crear una obra que mostrara por completo un desnudo todo el tiempo, sin tapujos ni artificios.

Sólo son cuerpos

A pregunta de La Jornada, Palle Granhøj dijo que los desnudos en escena van más allá de la reacción de la gente; aclaró que Una Eva y un Adán no es pornografía. “En los primeros minutos de la obra verán las partes que no son normales ver en el día a día, pero después se sentirán relajados con la desnudez que se muestra en el escenario; son cuerpos tal cual somos”.