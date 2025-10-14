Afp

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 6

Los arrecifes coralinos tropicales del mundo casi con certeza cruzaron un punto sin retorno en el cual no podrán sobrevivir ante el calentamiento de los océanos, advirtió un informe científico divulgado el lunes.

Es la primera vez que los científicos declaran que la Tierra habría alcanzado el llamado “punto de inflexión”, un giro que puede desencadenar cambios masivos y a veces permanentes en la naturaleza.

“Tristemente, estamos casi seguros de que cruzamos uno de esos puntos de inflexión para el agua cálida o los arrecifes tropicales de coral”, indicó a Afp Tim Lenton, líder de la investigación y científico climático de la Universidad de Exeter.

Esta conclusión se sustenta en la observación de muertes de coral “sin precedente” en los arrecifes tropicales desde la primera evaluación amplia de los puntos de inflexión publicada en 2023, dijeron los autores.

Desde entonces, las temperaturas de los océanos han subido a niveles históricos y el mayor episodio histórico de blanqueamiento de corales se propagó a más de 80 por ciento de los arrecifes mundiales.