▲ Deterioro de los arrecifes abre la puerta a que la fuerza del mar entre directamente a las playas. Foto Afp

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 6

Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en el nivel del mar y la propia degradación arrecifal, advierte un estudio publicado en la revista Nature, donde participó Lorenzo Álvarez Filip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tras el análisis de 400 sitios en el Atlántico, estiman que para 2040, más de 70 por ciento de los arrecifes podrían alcanzar un estado de erosión que les impediría proteger estas playas.

El investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de este instituto de la universidad nacional alerta que “hoy día están creciendo alrededor de un centímetro cada 10 años, es decir, cinco veces menos que como lo han hecho históricamente”.

El estudio científico dirigido por el británico Chris T. Perry se dividió en tres dimensiones: la ecología de los arrecifes, la geología y los escenarios de cambio climático.

“Vemos que las tasas de crecimiento arrecifal están disminuyendo y al juntarlas con las de aumento del nivel del mar, producto del cambio climático, los arrecifes se irán separando cada vez más de la superficie del mar, lo cual tendría consecuencias serias”, explica.