Martes 14 de octubre de 2025, p. 38
Los conatos de incendio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que en ocasiones obligan a suspender el servicio, se originan principalmente por balasto contaminado, cortocircuitos provocados por objetos arrojados a las vías por usuarios, filtraciones en los aisladores y fallas en el suministro de energía, indicaron fuentes del organismo.
Señalaron que a diario pueden registrarse alrededor de 10 de estos incidentes en toda la red, siendo las líneas 2, 3, 7 y 8 las que presentan mayor frecuencia.
Apenas ayer, usuarios reportaron la presencia de humo en la estación Juárez alrededor de las 6:50 horas, por lo que el tren tuvo que ser retirado para su revisión, debido a una falla en las vías, sin que fuera necesario interrumpir la operación.
Sin embargo, el hecho más reciente que afectó el servicio fue el 14 de agosto en la interestación Pino Suárez-Zócalo de la línea 2, luego de una explosión originada por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas, que causó la suspensión del servicio por cerca de dos horas.
Ante ello, en redes sociales circularon videos y fotografías en los que se observó a pasajeros caminar por las vías en completa oscuridad, e incluso quienes sobre el piso se cubrían con sus ropas para evitar inhalar el humo.
Al respecto, usuarios entrevistados en la línea 3 señalaron que “son frecuentes estos incidentes, los cuales se convierten en un verdadero problema porque da la impresión de que el Metro no tiene medidas de protección civil, o que los oficiales desplegados en las estaciones no están capacitados para una emergencia de ese tipo”, dijo Luis Rivera.
Consideraron que esta ruta es una de las que presenta mayores problemas de este tipo, especialmente durante las horas pico, y que en ocasiones no hay explicación al pasajero sobre lo que ocurre, y al preguntar al personal de la Policía Bancaria e Industrial, o incluso al conductor, no se proporcionan mayores informes, ni el tiempo estimado de solución ni garantías de que, aun cuando salga humo, el tren pueda continuar su marcha de manera segura.