Martes 14 de octubre de 2025, p. 38

Los conatos de incendio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que en ocasiones obligan a suspender el servicio, se originan principalmente por balasto contaminado, cortocircuitos provocados por objetos arrojados a las vías por usuarios, filtraciones en los aisladores y fallas en el suministro de energía, indicaron fuentes del organismo.

Señalaron que a diario pueden registrarse alrededor de 10 de estos incidentes en toda la red, siendo las líneas 2, 3, 7 y 8 las que presentan mayor frecuencia.

Apenas ayer, usuarios reportaron la presencia de humo en la estación Juárez alrededor de las 6:50 horas, por lo que el tren tuvo que ser retirado para su revisión, debido a una falla en las vías, sin que fuera necesario interrumpir la operación.

Sin embargo, el hecho más reciente que afectó el servicio fue el 14 de agosto en la interestación Pino Suárez-Zócalo de la línea 2, luego de una explosión originada por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas, que causó la suspensión del servicio por cerca de dos horas.