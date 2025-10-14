Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 38

Una reforma al Código Penal local y a otras leyes va por sancionar a los notarios públicos coludidos con el delito de despojo.

En el paquete de iniciativas enviado por el gobierno capitalino al Congreso, se detectó que en la actualidad se abusa del mecanismo de la “buena fe” en casos de despojo, pues privilegia la posesión de un bien aun cuando el título sea producto de simulación, fraude, falsificación o manipulación registral; además, la carga probatoria recae en el denunciante que debe enfrentar procesos largos y costosos.

Por ello, se propone modificar el Código Civil para fijar “mala fe” cuando existan indicios de falsificación y/o manipulación notarial y registral. Además, elevar la sanción penal hasta 11 años de prisión a quien simule actos jurídicos, suplante identidad o impida el disfrute material de un bien inmueble ajeno.

También se proponen agravantes que se castigarán con años de prisión y multas de más de 450 mil pesos cuando el delito se cometa en contra de adultos mayores o cuando se trate del titular de una notaría en ejercicio.