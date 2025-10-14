Elba Mónica Bravo

Martes 14 de octubre de 2025, p. 37

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, dijo que antes de que concluya el año, la meta para las autoridades capitalinas será la instalación de 10 cuneros comunitarios en la Ciudad de México, los cuales tienen la posibilidad de ubicarse en Pilares y Utopías, entre otros sitios.

En entrevista con este diario, la funcionaria recordó que el 17 de septiembre pasado se publicó la convocatoria del programa de Economía Social y Solidaria, que a partir de 2025 cuenta con un nuevo subprograma que se refiere a la creación de cooperativas para cuneros comunitarios conocidos como Cucos.

Expuso que en los Cucos habrá personal capacitado para atender la alimentación, educación y desarrollo de los infantes que van de 45 días de nacidos a tres años de edad, con lo que dichos sitios “se enmarcan en el Sistema Público de Cuidados en la ciudad”.

Autonomía económica

La funcionaria comentó que los Cucos tendrán el propósito de ofrecer el servicio a madres trabajadoras, y como segundo reto lograr que las mujeres que hagan uso de los cuneros comunitarios se inserten en el mercado laboral, porque “la autonomía económica es parte de la liberación de las mujeres en nuestra ciudad y el mundo”.