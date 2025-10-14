▲ Una brigada de 136 servidores públicos de la Ciudad de México acudirá a las zonas damnificadas de Veracruz por las lluvias, junto con 20 equipos hidroneumáticos y vehículos de apoyo, como parte de una estrategia federal. Foto La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 37

El Gobierno de la Ciudad de México instaló 32 centros de acopio que recibirán insumos para las personas damnificadas por las lluvias en Veracruz.

Se recibirá agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar; además, toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico y pasta y cepillo de dientes; también, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno y antidiarreicos, así como vendas, algodón, gasas y alcohol; croquetas para mascotas y cobertores e impermeables.

Los centros de acopio estarán ubicados en zonas o lugares de rápido y fácil acceso, como el Zócalo, el Monumento a la Revolución o el parque Lázaro Cárdenas, en el Eje Central, y en la Central de Abasto, entre otros, y el horario de atención será de 10 a 18 horas.

En cada punto habrá personal de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina. Mientras la Secretaría de la Contraloría acompañará la recepción, salida y entrega de las donaciones y se transparentará que todos los insumos lleguen a los habitantes de los municipios afectados.