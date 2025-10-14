Nayelli Ramírez Bautista

David Cohen Sacal, quien fuera defensor legal del ex presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, fue reportado en estado grave, luego de resultar herido por una bala en la cabeza en un ataque directo afuera de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México ubicadas en la colonia Doctores.

Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en su reporte preliminar reportó que el hombre, de 45 años de edad, había muerto, una hora después rectificó la versión y mencionó que su estado de salud es delicado y que había sido intervenido quirúrgicamente.

El atentado se perpetró ayer por la tarde cuando el abogado caminaba por la zona y un hombre en motocicleta le disparó; sin embargo, un agente de la Policía de Investigación de la fiscalía que estaba cerca del lugar repelió la agresión y lesionó al presunto responsable.

Por este hecho, el joven de 18 años, que en un inicio refirió ser menor de edad, fue detenido junto con lo asegurado, un arma de fuego y una motocicleta sin placas, y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio, donde se definirá su situación jurídica.