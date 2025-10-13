E

n febrero de 1947, Eleanor Roosevelt, escritora y activista, y quien fue esposa del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt (1933-1945); Peng Chun Chang, académico, filósofo, activista de derechos humanos y diplomático chino, y Charles Habib Malik, académico, diplomático y filósofo libanés, comenzaron a redactar lo que un año después se conocería como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La adoptaron los países que eran parte de la naciente Organización de Naciones Unidas (ONU). Fue una respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración se firmó en el Palacio Chaillot de París.

Ese palacio alberga hoy el Museo del Hombre, el cual sirve para conocer los orígenes de la humanidad. Reúne más de 700 mil objetos de la prehistoria, unos 30 mil de antropología y biológica y 6 mil sobre el uso y la transformación de la naturaleza. Muy valioso el material que posee sobre la inmigración, en el que se muestra cómo el ser humano no es puro, sus orígenes están en África y, desde allí, migró al resto del planeta.

Una parte muy selecta de ese material se utilizó para organizar la exposición Una Odisea Humana. En ella se narra el viaje de la humanidad a través de los milenios: desde el cartel de la película El inmigrante, de Charles Chaplin, hasta chalecos salvavidas o un diente de 54 mil años. También un “globo migratorio” del artista italiano Pietro Ruffo, creado para la exposición.

Para Aurélie Clemente Ruiz, directora del museo, la idea es que “frente a los debates sobre un problema cada vez de más actualidad política, urge reposicionar la migración a escala planetaria y en el largo plazo”. Y desmantelar, con hechos y cifras irrefutables, clichés y prejuicios en torno a los inmigrantes de todas las épocas y orígenes, “a fin de reducir las actitudes, a menudo irracionales, vinculadas a quienes no provienen del mismo lugar de nacimiento”.

Y para lograr ese objetivo, el comité científico encargado de la muestra recurrió a la antropología, la genética, la arqueología, la demografía, el derecho y la geografía, disciplinas acompañadas con cifras y datos sobre el migrante, el refugiado, el sin papeles, el expatriado, el ilegal.