na búsqueda en Internet de “alza de precios de electricidad” le arrojará resultados de prácticamente todos los países del mundo “occidental” discutiendo múltiples causas de por qué están subiendo tanto. Sólo en las últimas dos semanas el tema se ha vuelto tan controversial en Estados Unidos que es central para la elección de gobernador del estado de Nueva Jersey, donde la electricidad ha subido 50.7 por ciento desde 2018, y en lo que va de 2025 ha aumentado 22.2 por ciento. Ambos candidatos lo han vuelto un asunto central de su campaña. La demócrata propone congelar las tarifas y el republicano sugiere construir más plantas de gas natural. Quien sea que gane, no podrá controlar los precios de la electricidad, porque ambos están evadiendo lo esencial: la propiedad de la generación eléctrica en su estado.

En EU, las tarifas han aumentado 40 por ciento vs 2018 (http://bit.ly/3KKikxi), lo cual ha contribuido a que, de acuerdo con el Instituto RMI, ((http://bit.ly/4h7Z60E), uno de cada tres hogares experimente pobreza energética y tenga que decidir entre comer o pagar electricidad. De igual manera, se tiene estimado que los hogares estadunidenses acumulan 21 mil millones de dólares de pagos atrasados o vencidos por ese rubro. La administración Trump dice que todo es culpa de las políticas de Biden para incrementar la cantidad de intermitentes en la red. Los anti-Trump afirman que todo es culpa de las políticas de Trump, al quitar los masivos subsidios a las intermitentes, justo en el momento en que la demanda va a explotar por los centros de datos (CD) que se prevé serán construidos y la revolución de vehículos eléctricos (EV).

A escala global, podemos observar que en Europa las tarifas han subido 99 por ciento vs 2018, se espera un incremento de más de 5 por ciento para el invierno, y alrededor de 16 por ciento de los hogares se encuentran en pobreza energética. Reino Unido acumula 70 por ciento, con una población en pobreza energética de 15 por ciento. Australia y Nueva Zelanda han experimentado incrementos de magnitudes similares. En todos estos lugares los argumentos se repiten; un lado culpa a las políticas de intermitentes y el otro al freno a esas políticas, cuando vienen los EV y los CD. Los datos pintan una realidad que todos están convenientemente ignorando.

En EU, es cierto que tres de los estados con la mayor tarifa eléctrica (California, Massachussetts y Connecticut) son los que tienen porcentaje más alto de intermitentes y políticas más agresivas para su instalación, y también es cierto que algunos como Idaho, Kansas y Nuevo México, con altos porcentajes de intermitentes, son de los más baratos. La diferencia entre ellos es la prevalencia de las empresas privadas (IOU) en comparación con las públicas (EOU), estatales o municipales; con mayor prevalencia de EOU es más barata. En promedio, en EU (http://bit.ly/47cN3L4) las EOU tienen tarifa 23 por ciento más baja, mejor servicio con menores interrupciones, tiempo de respuesta 60 por ciento más rápido y contribuyen financieramente 9 por ciento más a sus comunidades.