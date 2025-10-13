E

l pasado 9 de octubre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tuvieron lugar las Jornadas Frantz Fanon: pensador revolucionario, a 100 años de su nacimiento. Convocadas por el doctor Rodrigo R. Hernández, las jornadas contaron con la participación de pensadores y pensadoras sociales, algunas de ellas vinculadas a movimientos sociales, como Sylvia Marcos, premio Frantz Fanon Trayectoria de Vida 2024.

La ocasión sirvió para reflexionar sobre la vida y obra de Fanon, revisar su actualidad e intentar leer con su obra el mundo de hoy. Así, los diferentes exponentes reflexionaron también sobre los vínculos entre la obra de Fanon, el Che y Mao; sobre sicoanálisis y revolución, sobre anticapitalismo, anticolonialismo, antipatriarcalismo y también sobre posibles lecturas desde los aportes de Fanon a luchas de resistencia de nuestra época, como el zapatismo, el confederalismo kurdo y la lucha palestina. Todas las participaciones quedaron registradas en la página de la FCPyS: https://url-shortener.me/6Z0S

Frantz Fanon nació el 20 de julio de 1925 en Martinica, territorio que todavía es hoy, en pleno siglo XXI, un “departamento de ultramar de Francia” y una de las “regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP)”; una colonia pues, como Puerto Rico o como el Sáhara occidental. Fanon fue alumno del gran pensador y luchador anticolonial Aimé Césaire, ampliamente conocido por su Discurso sobre el colonialismo. En 1954, Fanon comienza a colaborar con las Fuerzas de Liberación Nacional para pelear a favor de la liberación de Argelia del colonialismo francés. Su corta vida –muere de leucemia el 6 de diciembre de 1961, a los 36 años edad– estuvo llena de pensamiento y acción, de teoría y práctica revolucionarias, y es hoy sin duda uno de los mayores exponentes del pensamiento crítico caribeño, latinoamericano, africano, pero sobre todo, del pensamiento y prácticas anticapitalistas, anticoloniales y antimperialistas. Fanon ayudó a “abrir” el marxismo, a alejarse de las lecturas dogmáticas y eurocéntricas. Junto a personajes como Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Ho Chi Min, José Carlos Mariátegui, Ernesto Che Guevara, Amílcar Cabral, Angela Davis y otros tantos más, ayudó a historizar, territorializar y abrir las tesis marxistas.

Alejado de las lecturas identitarias y de la decolonialidad descafeinada de universidades, Fanon pensaba que el “racismo no es un todo, sino el elemento más visible, más cotidiano –para decirlo de una vez–, en ciertos momentos más grosero, de una estructura dada”. De esta forma, su práctica y reflexión teórica estuvieron encaminadas a superar el colonialismo como expresión de la expansión capitalista e imperialista. Así, el autor de Los condenados de la Tierra no sólo se planteará una lucha anticapitalista, anticolonial y antimperialista, sino que lanzará sostenidas críticas a los partidos políticos, a las izquierdas metropolitanas y a los dirigentes nacionalistas, al tiempo que abrirá líneas de análisis para debatir las dominaciones de género y al patriarcado.