Desde el año pasado, el gobierno federal reportó una disminución drástica de la cantidad de tarjetas de visitante por razones humanitarias otorgadas a extranjeros.
Luego de una tendencia ascendente en la que se llegaron a conceder más de 131 mil plásticos en 2022 y 129 mil en 2023, el año pasado la cifra se redujo a 4 mil 138. Eso representa una “drástica disminución de 97 por ciento”, se indica en un análisis de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación publicado en su revista Movilidades.
Se detalla que en el primer semestre del presente año se otorgaron 4 mil 129 micas, que son documentos que permiten a los extranjeros sin residencia permanente entrar al mercado laboral y acceder a los servicios públicos, se expone en el documento.
Se entregan a personas solicitantes de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado mexicano hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Además, se garantiza para toda niña, niño o adolescente canalizado y al cual se inicie un plan de restitución de derechos.
También se otorga a extranjeros que fueron víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional, a quienes se presentan en el país como apátridas y a los que acuden para apoyar en acciones de auxilio o rescate.