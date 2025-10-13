César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 23

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, destruyó 23 camiones con blindaje artesanal, de los denominados monstruos, en cumplimiento del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.

La dependencia informó que los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes de investigación y fueron decomisados en diversas acciones en dicha entidad, coordinadas por el gabinete de seguridad del gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Guardia Estatal y que eran utilizados por integrantes de grupos delictivos.

El desmantelamiento contó con la presencia del Ministerio Público Federal, que coordinó la identificación y realizó las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.