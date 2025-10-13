En 2005 secuestraron al empresario Hugo Alberto Wallace
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 23
Un tribunal federal confirmó la responsabilidad penal de Jael Antonio Malagón Uscanga, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser integrantes de la banda de plagiarios que encabezaba César Freyre, y les impuso una pena de 37 a 41 años de prisión al ser declarados culpables de delincuencia organizada y secuestro agravado en contra de tres personas.
La sentencia inicial fue dictada en 2024 por el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el estado de México, pero la determinación judicial fue impugnada, por lo que un tribunal colegiado confirmó la responsabilidad penal.
Los sentenciados integraban la banda comandada por Freyre, que en julio de 2005 privó de su libertad al empresario Hugo Alberto Wallace, caso por el cual en abril de 2011 el juzgado 16 de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México les dictó sentencia condenatoria.
De acuerdo con el expediente del primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito, en 2005 plagiaron a dos personas con iniciales BCZR y su hijo menor JRSZ, quienes fueron retenidos 69 días; también de JVG, quien permaneció cautivo 39 días, y de EACC.
El tribunal resolvió que Malagón Uscanga debe cumplir una pena de 41 años y seis meses de prisión y pagar una multa de 30 mil 949 pesos. A los Castillo Cruz se les impusieron 37 años y seis meses, así como una sanción de 18 mil 782 pesos.
En este proceso penal fueron absueltos del secuestro de la persona con iniciales EACC, ya que las pruebas del Ministerio Público de la Federación resultaron insuficientes para demostrar la plena responsabilidad penal en la comisión del secuestro agravado cometido.