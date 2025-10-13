César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 23

Un tribunal federal confirmó la responsabilidad penal de Jael Antonio Malagón Uscanga, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz, identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser integrantes de la banda de plagiarios que encabezaba César Freyre, y les impuso una pena de 37 a 41 años de prisión al ser declarados culpables de delincuencia organizada y secuestro agravado en contra de tres personas.

La sentencia inicial fue dictada en 2024 por el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el estado de México, pero la determinación judicial fue impugnada, por lo que un tribunal colegiado confirmó la responsabilidad penal.

Los sentenciados integraban la banda comandada por Freyre, que en julio de 2005 privó de su libertad al empresario Hugo Alberto Wallace, caso por el cual en abril de 2011 el juzgado 16 de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México les dictó sentencia condenatoria.