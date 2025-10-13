Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 22

Rumbo a la estrategia de “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN), el próximo fin de semana, esta fuerza política pagó al menos 5 millones 874 mil 344.4 pesos para investigaciones, estudios de opinión, encuestas, análisis de impacto en redes sociales y “servicio de rebranding y reposicionamiento de la marca PAN”.

Es decir, es una campaña similar a las que emprenden las agencias publicitarias para cambiar la imagen de una marca o producto y colocar una nueva identidad.

Luego de constantes derrotas electorales desde 2018, la dirigencia del blanquiazul anunció su proceso de relanzamiento tras las votaciones de junio pasado, en medio de un posible quiebre de su alianza con el PRI, que se ventila en las filas de ambas fuerzas políticas.

Ante ello, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Romero, aseguró hace dos semanas que “no es un relanzamiento meramente estético”, sino un cambio “sustancial” con una nueva etapa en la que el PAN será más propositivo.

Sin embargo, durante la primera mitad del año firmó al menos siete contratos para servicios encaminados a analizar el impacto de su imagen y modificarla. En uno, firmado con Pat Promotora de Arte y Turismo, pagó un millón 713 mil 749 pesos por rebranding –o reposicionamiento– de la marca PAN, para lo cual pide en una primera fase una radiografía sobre el diagnóstico de marca; social listening (monitoreo en redes sociales); realización de un focus group privado para detectar el posible rumbo estratégico de comunicación de acuerdo con las oportunidades.

Se aclara que la fase cuatro representa una estrategia “en la que se realizarán bajadas estratégicas de relanzamiento en niveles de comunicación con creatividad de lanzamiento, campañas a ejecutar por marca”.