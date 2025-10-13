Israel Campos Mondragón

Durante la presentación de El Tri en el Auditorio Nacional, anoche, una pantalla lateral cayó sobre el escenario, sin que se reportaran lesionados; ocurrió al comienzo de la actuación de la banda mientras interpretaba Perro negro.

La estructura que detenía el monitor a 10 metros de altura empezó a moverse. El equipo de producción del recinto inmediatamente suspendió el concierto y subió al escenario para pedir a los integrantes de la agrupación que se bajaran. El público respondió con chiflidos y la expresión “culeros, culeros”. Mostraron su enojo por la demora mientras las primeras filas eran desalojadas por precaución. En redes sociales circulan videos que muestran el momento de la caída.

Álex Lora, líder del grupo, agradeció a los 10 mil asistentes que abarrotaron el auditorio y agregó: “Ahorita arreglamos esta chingadera para seguir rocanroleando”.

La producción tardó más de 15 minutos en reinstalar el aparato en su lugar, para que continuara la presentación. La banda rindió homenaje al disco Simplemente El Tri, que cumplió 40 años de haber sido lanzado, con temas con la orquesta Esperanza Azteca, bajo la batuta del maestro Julio Saldaña.