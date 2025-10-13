Lunes 13 de octubre de 2025, p. 17
La revitalización de espacios urbanos avanza en Baja California, luego que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la inauguración oficial del andador de la avenida Revolución, obra de infraestructura que influirá en la reactivación económica en la zona centro, al atraer visitantes locales y extranjeros, fortalecer el comercio y la actividad cultural, además de fomentar la convivencia social y familiar.
En su discurso, la mandataria resaltó la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal para renovar este espacio público y devolverle su vocación cultural, a través de un proyecto que representa modernización, identidad y orgullo para la ciudadanía.
“Esto es lo que merece Tijuana, estos espacios son Tijuana y lo que representa, sus comerciantes, ciudadanos, y la cultura como herramienta de la transformación y para el bienestar de las familias. Estos proyectos van a continuar para rescatar los espacios que le pertenecen a la ciudadanía”, indicó.
Además, reafirmó el compromiso de la administración estatal con la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de espacios accesibles y seguros para la ciudadanía, con la visión de transformar de manera integral los siete municipios, no solo desde la infraestructura, sino desde los ámbitos cultural y social.
De la Redacción