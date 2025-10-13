Tijuana

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 17

La revitalización de espacios urbanos avanza en Baja California, luego que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la inauguración oficial del andador de la avenida Revolución, obra de infraestructura que influirá en la reactivación económica en la zona centro, al atraer visitantes locales y extranjeros, fortalecer el comercio y la actividad cultural, además de fomentar la convivencia social y familiar.

En su discurso, la mandataria resaltó la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal para renovar este espacio público y devolverle su vocación cultural, a través de un proyecto que representa modernización, identidad y orgullo para la ciudadanía.